British Council lascia l’Italia | 108 licenziamenti e proteste nelle sedi di Roma Milano e Napoli

Dopo più di ottant’anni di attività in Italia, il British Council ha annunciato la cessazione delle sue attività nel settore educativo nel paese. Sono stati comunicati 108 licenziamenti su 130 dipendenti e la chiusura delle scuole di insegnamento dell’inglese nelle sedi di Roma, Milano e Napoli. La decisione ha provocato proteste tra i lavoratori, che si sono riuniti davanti alle sedi delle città interessate. La società ha spiegato che l’interruzione delle attività avviene per motivi legati a ristrutturazioni interne.

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Dopo oltre ottant’anni di presenza in Italia, il British Council si prepara a smantellare quasi completamente il proprio settore educativo nel Paese: 108 licenziamenti su 130 dipendenti e la chiusura delle attività di insegnamento dell’inglese. Oggi, tra Roma, Milano e Napoli, le lavoratrici e i lavoratori hanno incrociato le braccia nel primo sciopero indetto da FLC CGIL contro quella che il sindacato definisce “ una scelta politica mascherata da crisi industriale ”. Una protesta contro i drastici tagli, che ridurrebbero di circa l’ 80% la forza lavoro. Il British Council – una delle principali istituzioni di soft power fondata nel 1934 e... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - British Council lascia l’Italia: 108 licenziamenti e proteste nelle sedi di Roma, Milano e Napoli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il British Council non insegnerà più l’inglese in ItaliaL'istituto culturale, uno dei più importanti al mondo, ha un enorme debito col governo britannico che lo sta costringendo a ridimensionarsi Il... British Council, stop ai corsi di inglese in Italia: il piano di tagli dopo oltre 80 anniDopo più di otto decenni di attività nel Paese, il British Council si prepara a ridimensionare drasticamente la propria presenza in Italia, con...