Il Catania ha ottenuto una vittoria nella partita di ieri, senza influire sul risultato finale di campionato. Nella giornata di domani non si terranno celebrazioni ufficiali, e si preferisce concentrarsi su altri aspetti. È importante fare una distinzione per evitare di ripetere errori già visti in passato.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Catania ha vinto, non ci sarà alcuna festa domani a prescindere ma, a questo punto, conviene fare un distinguo importante per evitare di cadere nei soliti vecchi errori. Quelli che, per esperienze passate, hanno portato a spostare l’obiettivo su altro piuttosto che sul proprio cammino. E’ successo in A quando il Benevento aveva perso la via della vittoria ma alle spalle nessuno correva e allora via con quella frase che, onestamente, puzza di sconfitta in partenza: “ meno male che dietro non si è mosso nessuno ” oppure “siamo ancora a distanza”. Il tutto dimenticando che quella formazione aveva lasciato la strada del successo tempo e tempo prima, alle spalle sarebbero arrivate comunque com’è stato e la retrocessione si è realizzata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Chi se ne frega se il Catania vince: il Benevento deve prendersi la B perchè è la più forte

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