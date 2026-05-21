Bolzano 12 arresti | smascherato l’inganno delle ceneri tossiche

Nella giornata di oggi, le forze dell’ordine hanno eseguito dieciarresti a Bolzano in relazione a un’indagine che ha svelato un sistema di falsificazione delle certificazioni sulle ceneri tossiche. Le certificazioni false consentivano di vendere materiali contenenti scarti pericolosi come fertilizzanti e materiali edilizi senza rispettare le normative. L’indagine ha portato alla scoperta di numerosi prodotti agricoli e materiali edilizi che contenevano queste ceneri, ormai note come sostanze pericolose.

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? Punti chiave Come sono state falsificate le certificazioni per vendere le ceneri tossiche?. Quali prodotti agricoli e materiali edilizi contengono questi scarti pericolosi?. Chi sono i funzionari pubblici coinvolti nel sistema delle false dichiarazioni?. Come hanno fatto i rifiuti industriali a entrare nei canali commerciali?.? In Breve 19 indagati e 5 residenti in Alto Adige coinvolti nel sistema di falsificazione.. Ceneri Syncraft destinate a produzione bricchette barbecue, fertilizzanti e materiali edilizi.. Tra gli arrestati Giulio Angelucci, Andreas Marri, Andreas Tappeiner, Hugo Trenkwalder e Rupert Rosanelli.. Direttore Appa Flavio Ruffini indagato con interrogatorio previsto per lunedì prossimo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bolzano, 12 arresti: smascherato l’inganno delle ceneri tossiche ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Auto rubata con inganno: 58enne keniano smascherato daiUn cittadino keniano di 58 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Todi dopo aver tentato di rubare un’auto con l’inganno. Leggi anche: Tentato rapimento a Osio Sotto, parla l’allenatore che ha smascherato l’inganno: “Quell’uomo? Mai visto prima”