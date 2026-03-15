Auto rubata con inganno | 58enne keniano smascherato dai

Un uomo di 58 anni, cittadino keniano, è stato fermato dai Carabinieri di Todi mentre cercava di rubare un’auto con un metodo ingannevole. L’episodio si è verificato nel centro cittadino, dove il sospettato è stato intercettato durante le operazioni di controllo. Dopo il fermo, l’uomo è stato portato in caserma, in attesa di ulteriori accertamenti.

Un cittadino keniano di 58 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Todi dopo aver tentato di rubare un’auto con l’inganno. L’uomo, che si era spacciato per acquirente, ha sostituito le chiavi del veicolo durante una prova su strada e ha cercato la fuga verso Perugia lungo la SS3 bis E45. Le forze dell’ordine hanno localizzato il mezzo grazie a un dispositivo GPS installato sull’autovettura e lo hanno raggiunto in un’area di servizio nel territorio di Deruta. Il sospetto ha abbandonato il veicolo alla vista dei militari ed è fuggito a piedi, ma è stato rintracciato mentre cercava di salire su un autobus diretto fuori regione. Lo stratagemma della vendita simulata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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