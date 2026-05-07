Lazio-Inter sabato 09 maggio 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

Sabato 9 maggio 2026 alle ore 18:00 si terrà la partita di campionato tra Lazio e Inter. La gara è considerata un’anticipazione della finale di Coppa Italia, prevista pochi giorni più tardi. Le formazioni sono ancora da definire, e si stanno valutando quote e pronostici per questa sfida. La partita si svolge in un periodo in cui l'incontro ha un valore limitato, considerando la successiva finale.

La sfida di campionato tra Lazio e Inter ha poco valore e rappresenta in sostanza solo un’anteprima di quella che sarà la finale di Coppa Italia qualche giorno dopo. Ad ogni modo, i biancocelesti vogliono dare continuità agli ultimi risultati positivi e provano ad inseguire il settimo posto dell’Atalanta, ad oggi obiettivo complicato, dato che. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Lazio-Inter (sabato 09 maggio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Cagliari-Udinese (sabato 09 maggio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiCagliari e Udinese si apprestano a portare a termine la loro stagione che può dirsi soddisfacente, e si sfidano nel turno 35 della Serie A. Napoli-Lazio (sabato 18 aprile 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronosticiIl Napoli proverà a tener viva la lotta scudetto più a lungo possibile e non può dunque commettere un altro passo falso nel turno casalingo contro la... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Serie A Enilive | Lazio-Inter, le modalità di accredito; Lazio-Inter all'Olimpico: come acquistare i biglietti; Lazio-Inter, di campionato, senza laziali e interisti all'Olimpico: l'annuncio; Dove vedere Lazio-Inter in tv e streaming: canale, orario, formazioni. Probabili formazioni Lazio-Inter: le ultime su Zaccagni, Maldini, Lautaro e SucicProbabili formazioni Lazio Inter - Nella giornata di sabato 9 maggio, allo stadio Olimpico di Roma andrà in scena la gara ... fantamaster.it Lazio-Inter, le condizioni di Calhanoglu e Lautaro. Ci saranno in finale?In vista dell'imminente doppio confronto tra Lazio e Inter, tra Serie A e Coppa Italia, ecco le condizioni dei nerazzurri ... cittaceleste.it