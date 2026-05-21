Boldrini | Con Ceccarelli sindaco Arezzo sarà una città per donne
Durante un evento organizzato dalla Conferenza delle donne democratiche di Arezzo, il candidato sindaco dell’alleanza progressista ha preso parte a un’iniziativa volta a promuovere l’attenzione alle questioni di genere. In questa occasione, ha dichiarato l’impegno a trasformare il capoluogo in una città più attenta alle esigenze delle donne. La conferenza ha riunito diverse rappresentanti locali che hanno discusso di iniziative e progetti per migliorare la qualità della vita delle donne in città.
“In una bella iniziativa organizzata dalla Conferenza delle donne democratiche di Arezzo Vincenzo Ceccarelli, candidato sindaco dell’alleanza progressista, si è impegnato di fare del capoluogo una “città per donne””. Ad affermarlo è Laura Boldrini, deputata Pd e Presidente del Comitato. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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