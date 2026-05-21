Il Biografilm, il festival cinematografico che si terrà a Bologna dal 5 al 15 giugno, si avvicina alla sua edizione annuale. La manifestazione, diretta artisticamente da Chiara Liberti e Massimo Benvegnù, prevede anche il Celebration of Lives Award, un riconoscimento dedicato a Milena Vukotic. L’evento si svolge nella città emiliana, valorizzando anche i titoli cinematografici legati alla regione Emilia-Romagna. La manifestazione coinvolge numerosi film e ospiti provenienti da diverse parti del mondo.

Ci stiamo avvicinando al Biografilm, il festival cinematografico che si svolgerà a Bologna dal 5 al 15 giugno con la direzione artistica di Chiara Liberti e Massimo Benvegnù. I titoli dei film saranno resi noti durante la conferenza stampa di presentazione, mercoledì 27 maggio alle ore 12 nella Sala Anziani di Palazzo d’Accursio a Bologna. Tra le sue vocazioni, Biografilm si impegna a valorizzare i talenti regionali inserendoli in un contesto internazionale. Di seguito alcuni film in programma al Festival che riflettono la qualità del prodotto audiovisivo locale e il talento che fiorisce in Emilia Romagna. Attesissima la serie documentaria Sguardi in camera, di Francesco Corsi e Paolo Simoni sulla storia italiana filmata dagli italiani stessi, narrata da Milena Vukotic. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Biografilm: Celebration of lives Award a Milena Vukotic e i titoli che valorizzano Bologna e l’Emilia-Romagna

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