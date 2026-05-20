A poche settimane dall'inizio del Biografilm 2026, si è annunciato il nome della premiata con il Celebration of Lives Award: si tratta di un’attrice nota nel panorama cinematografico italiano. Quest’anno, l’evento le dedicherà un tributo speciale, e sarà presente al festival anche con la sua voce come protagonista. La premiazione si inserisce nel calendario ufficiale dell’appuntamento, che si svolgerà nel prossimo mese. La figura riceverà il riconoscimento per il contributo dato alla settima arte nel corso della carriera.

Due settimane all’inizio del Biografilm 2026 ed ecco che si scopre a chi andrà il Celebration of Lives Award: sarà l’attrice Milena Vukotic ad essere premiata e contemporaneamente la musa di tanti maestri della settima arte, sarà protagonista del festival con la sua voce. E’ infatti attesissima la serie documentaria Sguardi in camera di Francesco Corsi e Paolo Simoni (tra i fondatori e presidente di Home Movies) sulla storia italiana filmata dagli italiani stessi, narrata da Milena Vukotic, prodotta da Kiné e I Wonder Pictures. Dal 5 al 15 giugno si tornano così a seguire le storie del reale nella 22 edizione, con la direzione artistica di Chiara Liberti e Massimo Benvegnù. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Biografilm premia Milena Vukotic

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