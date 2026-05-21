Un bambino è caduto in una fossa biologica durante una festa di prima comunione in un agriturismo vicino a Roma. L'incidente è avvenuto domenica scorsa mentre il bambino si trovava con parenti e amici in occasione del sacramento. Dopo la caduta, il bambino ha ingerito parte dei liquami presenti nella fossa. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per i primi accertamenti e assistenza. La famiglia si è trovata di fronte a un episodio improvviso e preoccupante.

La prima comunione “sporcata” dai liquami di una fossa biologica: è stato un grande spavento per il bambino che ci è caduto dentro domenica scorsa mentre si trovava in un agriturismo ad Ariccia (Roma) a festeggiare il sacramento insieme a parenti e amici. Era una festa del tutto usuale: intorno alle 14, tra la portata del primo e del secondo piatto, il piccolo ha chiesto il permesso di uscire a giocare all’esterno della struttura, si è allontanato insieme gli amici verso un’area non recintata del locale. Proprio lì si trovava la fossa biologica che, secondo quanto ricostruito, non aveva i paletti di protezione, temporaneamente spostati per consentire l’arrivo di un auto spurgo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bimbo cade in una fossa biologica e ne ingerisce i liquami dopo la prima comunione ad Ariccia (Roma)

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