Bici ai Murazzi ipotesi nuovo sconto di pena per maggiorenne condannata | la decisone della Cassazione su Sara Cherici

Una donna condannata per un episodio avvenuto nei Murazzi potrebbe ottenere un nuovo sconto di pena, secondo quanto deciso dalla Cassazione. La corte suprema ha deciso di rivalutare l’applicazione delle attenuanti generiche, che finora non sono state concesse alla condannata. La decisione riguarda una persona maggiorenne coinvolta in un episodio di cronaca locale. La vicenda si inserisce nel procedimento giudiziario in cui si sta considerando la possibilità di ridurre la pena complessiva.

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