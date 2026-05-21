Bici ai Murazzi ipotesi nuovo sconto di pena per maggiorenne condannata | la decisone della Cassazione su Sara Cherici
Una donna condannata per un episodio avvenuto nei Murazzi potrebbe ottenere un nuovo sconto di pena, secondo quanto deciso dalla Cassazione. La corte suprema ha deciso di rivalutare l’applicazione delle attenuanti generiche, che finora non sono state concesse alla condannata. La decisione riguarda una persona maggiorenne coinvolta in un episodio di cronaca locale. La vicenda si inserisce nel procedimento giudiziario in cui si sta considerando la possibilità di ridurre la pena complessiva.
Bisogna rivalutare l’eventuale concessione delle attenuanti generiche, finora mai concesse a Sara Cherici. Per questo ieri, 20 maggio, la Corte di cassazione ha ordinato un nuovo processo di secondo grado per l’unica ragazza maggiorenne della baby gang del lancio della bici dai Murazzi di Torino. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Bici giù dai Murazzi, ragazza scarcerata dopo 3 anni
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