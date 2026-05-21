Beni tutelati | a quanto ammonta il tesoro artistico lombardo e perché è importante investire sui restauri

Da ilgiorno.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Lombardia, l’elenco dei beni vincolati conta circa 2,9 milioni di esemplari, tra cui spiccano numerosi capolavori artistici e beni culturali. Tra questi, circa 185.000 sono stati soggetti a interventi di tutela e restauro negli ultimi anni. La regione ha destinato risorse specifiche per preservare e valorizzare questo patrimonio, considerato un patrimonio inestimabile per il territorio. Le attività di tutela coinvolgono diverse tipologie di beni, dai dipinti alle sculture, dai monumenti alle archivi storici.

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Milano, 21 maggio 2026 – L’anagrafe dei beni vincolati è un tesoro con 2,9 milioni di esemplari. Di questi 185.189 sono in Lombardia. Sono beni di interesse storico-culturale, schedati sul portale del Ministero della Cultura nella sezione “Vincoli in Rete“, lo strumento istituzionale di rilevazione e monitoraggio del patrimonio culturale tutelato ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Questa particolare anagrafe ha rappresentato il punto di partenza di uno studio condotto da Confartigianato Imprese e Liuc Business School, la prima analisi organica del settore finalizzata a sistematizzare il comparto e il mercato delle relative “cure“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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