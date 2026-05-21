In Lombardia, l’elenco dei beni vincolati conta circa 2,9 milioni di esemplari, tra cui spiccano numerosi capolavori artistici e beni culturali. Tra questi, circa 185.000 sono stati soggetti a interventi di tutela e restauro negli ultimi anni. La regione ha destinato risorse specifiche per preservare e valorizzare questo patrimonio, considerato un patrimonio inestimabile per il territorio. Le attività di tutela coinvolgono diverse tipologie di beni, dai dipinti alle sculture, dai monumenti alle archivi storici.

Milano, 21 maggio 2026 – L’anagrafe dei beni vincolati è un tesoro con 2,9 milioni di esemplari. Di questi 185.189 sono in Lombardia. Sono beni di interesse storico-culturale, schedati sul portale del Ministero della Cultura nella sezione “Vincoli in Rete“, lo strumento istituzionale di rilevazione e monitoraggio del patrimonio culturale tutelato ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Questa particolare anagrafe ha rappresentato il punto di partenza di uno studio condotto da Confartigianato Imprese e Liuc Business School, la prima analisi organica del settore finalizzata a sistematizzare il comparto e il mercato delle relative “cure“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Beni tutelati: a quanto ammonta il tesoro artistico lombardo e perché è importante investire sui restauri

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