Batterie e rifornimento di materie critiche il futuro si discute a Venezia

Il 20 maggio si è aperta a Venezia, presso la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, la quarta edizione dell’Alkeemia Battery Forum, un evento internazionale dedicato alle batterie e alla gestione delle materie prime critiche. La manifestazione si svolge nella storica sede veneziana e coinvolge rappresentanti e aziende del settore, con l’obiettivo di discutere lo sviluppo delle tecnologie e delle catene di approvvigionamento nel campo delle batterie. La conferenza proseguirà con incontri e sessioni previste nei prossimi giorni.

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