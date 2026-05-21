Batterie e rifornimento di materie critiche il futuro si discute a Venezia
Il 20 maggio si è aperta a Venezia, presso la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, la quarta edizione dell’Alkeemia Battery Forum, un evento internazionale dedicato alle batterie e alla gestione delle materie prime critiche. La manifestazione si svolge nella storica sede veneziana e coinvolge rappresentanti e aziende del settore, con l’obiettivo di discutere lo sviluppo delle tecnologie e delle catene di approvvigionamento nel campo delle batterie. La conferenza proseguirà con incontri e sessioni previste nei prossimi giorni.
Ha preso il via ieri 20 maggio, nella splendida cornice della Scuola Grande di San Giovanni Evangelista a Venezia (San Polo), la quarta edizione dell’Alkeemia Battery Forum, appuntamento internazionale dedicato all’evoluzione dell’industria delle batterie e alla costruzione di una supply chain. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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