Durante l’anno, un’associazione che si occupa di assistenza ai senza dimora ha seguito complessivamente 2.589 persone. Tra queste, il 20% sono cittadini italiani, mentre la maggior parte, il 74%, proviene da paesi extracomunitari. Il restante 6% riguarda cittadini di altri Paesi dell’Unione Europea. Molti di coloro che si rivolgono a questa realtà vivono in condizioni di povertà, affrontano un lavoro precario e si trovano in situazioni di fragilità sociale.

I dati Istat aiutano a inquadrare il contesto: il 22,6% della popolazione italiana, pari a oltre 13 milioni di persone, è a rischio di povertà o esclusione sociale, mentre il 9,8%, circa 5,7 milioni, vive in povertà assoluta. Dentro questi numeri ci sono anche le situazioni più estreme, come quella delle persone senza dimora. Nel 2025 sono stati 414 i decessi tra le persone che vivono in strada, vite che si consumano senza protezione, tra malattie, freddo e isolamento. Un dato stabile rispetto all’anno precedente, che racconta una realtà che non è migliorata. Chi è oggi una persona senza fissa dimora La condizione di chi è senza fissa dimora è complessa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Avvocato di strada, molti senza fissa dimora sono italiani, colpiti da povertà, lavoro precario e fragilità sociale

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