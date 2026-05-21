Avetrana studentessa morta a 18 anni | la Procura di Taranto indaga per presunto body shaming e bullismo

La Procura di Taranto ha aperto un fascicolo di indagine sulla morte di una ragazza di 18 anni avvenuta ad Avetrana. La giovane, iscritta all’ultimo anno di liceo, è deceduta l’11 maggio scorso dopo essere precipitata dal balcone della propria abitazione. Le autorità stanno esaminando anche eventuali episodi di body shaming e bullismo che potrebbero aver influenzato il suo stato psicologico. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul caso.

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