Avetrana studentessa morta a 18 anni | la Procura di Taranto indaga per presunto body shaming e bullismo
La Procura di Taranto ha aperto un fascicolo di indagine sulla morte di una ragazza di 18 anni avvenuta ad Avetrana. La giovane, iscritta all’ultimo anno di liceo, è deceduta l’11 maggio scorso dopo essere precipitata dal balcone della propria abitazione. Le autorità stanno esaminando anche eventuali episodi di body shaming e bullismo che potrebbero aver influenzato il suo stato psicologico. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul caso.
La Procura di Taranto ha avviato un'indagine approfondita sulla scomparsa di una studentessa di 18 anni, iscritta all'ultimo anno di liceo ad Avetrana, deceduta l'11 maggio scorso dopo essere precipitata dal balcone della propria abitazione. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Avetrana, suicidio di una diciottenne: inchiesta su ipotesi di bullismo all’origine Procura di Taranto
Ostia, malore dopo la cena, morta una ragazza di 15 anni: indaga la ProcuraOstia, 4 aprile 2026 – Una ragazza di 15 anni è morta ieri sera dopo una cena in un locale a Castelfusano.
I genitori della ragazza cercano la verità. La Procura di Taranto ha aperto un fascicolo d’indagine affidato al pm Francesco Sansobrino, al vaglio chat e contenuti multimediali facebook
Avetrana, 18enne si toglie la vita: sul caso l'ombra del body shaming. Sequestrato lo smartphoneI genitori della ragazza cercano la verità. La Procura di Taranto ha aperto un fascicolo d’indagine affidato al pm Francesco Sansobrino, al vaglio chat e contenuti multimediali ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Diciottenne suicida ad Avetrana, l'ombra del body shamingLa Procura di Taranto ha aperto un fascicolo d'indagine e i carabinieri hanno sequestrato lo smartphone della ragazza per esaminarne i contenuti ... rainews.it