Autismo cambia tutto | terapie Aba gratuite e stop alle lunghe attese per centinaia di famiglie
Da oggi, molte famiglie con bambini autistici potranno usufruire di terapie Aba gratuite, con tempi di attesa più brevi rispetto al passato. Il governo ha annunciato l’eliminazione delle liste d’attesa per questi interventi, che in passato richiedevano mesi di attesa. La misura mira a migliorare l’accesso tempestivo ai servizi e a ridurre le difficoltà economiche di chi cerca di affrontare questa condizione. La novità riguarda un intervento diretto sul sistema di assistenza e supporto ai bambini e alle loro famiglie.
Ridurre le liste d’attesa, garantire interventi tempestivi e alleggerire il peso economico che grava su tante famiglie. È questo l’obiettivo del nuovo progetto annunciato dall’Asp di Messina per i bambini e i ragazzi con disturbo dello spettro autistico, nell’ambito dell’attuazione del Programma. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Autism Parent Reset: Reorienting, Healing, and Finding Joy with Writer, Kit Perez
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