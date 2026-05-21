Autismo cambia tutto | terapie Aba gratuite e stop alle lunghe attese per centinaia di famiglie

Da messinatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da oggi, molte famiglie con bambini autistici potranno usufruire di terapie Aba gratuite, con tempi di attesa più brevi rispetto al passato. Il governo ha annunciato l’eliminazione delle liste d’attesa per questi interventi, che in passato richiedevano mesi di attesa. La misura mira a migliorare l’accesso tempestivo ai servizi e a ridurre le difficoltà economiche di chi cerca di affrontare questa condizione. La novità riguarda un intervento diretto sul sistema di assistenza e supporto ai bambini e alle loro famiglie.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ridurre le liste d’attesa, garantire interventi tempestivi e alleggerire il peso economico che grava su tante famiglie. È questo l’obiettivo del nuovo progetto annunciato dall’Asp di Messina per i bambini e i ragazzi con disturbo dello spettro autistico, nell’ambito dell’attuazione del Programma. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Autism Parent Reset: Reorienting, Healing, and Finding Joy with Writer, Kit Perez

Video Autism Parent Reset: Reorienting, Healing, and Finding Joy with Writer, Kit Perez

Sullo stesso argomento

Terapie per l’autismo, contributi alle famiglieIl Comune di Recanati ha aperto il bando per l’assegnazione di contributi economici destinati alle famiglie con persone affette da disturbi dello...

Autismo, passo in avanti verso servizi accessibili: l'Asp pubblica l'avviso per le terapie Aba in convenzioneUn 2 aprile di speranza per tantissime famiglie spesso costrette a indebitarsi per i trattamenti.

autismo cambia tutto terapieAutismo e diagnosi precoce: il problema non è sapere prima, ma intervenire troppo tardiDiventa a questo punto inevitabile una domanda finale: possibile che il fatto di essere un personaggio pubblico basti, per molti, a trasformare qualunque ... superando.it

Autismo, cambia il paradigma: meno caccia alle cause, più ricerca su qualità della vita e diagnosi precocissimePer anni la ricerca sull’autismo ha inseguito soprattutto la risposta alla domanda di quali fossero le origini del disturbo: genetica, ambiente, interazione tra fattori biologici e contesto. Uno ... ilgiornale.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web