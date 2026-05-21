Venerdì 22 maggio 2026 a partire dalle 21, il Carro di Tespi, laboratorio teatrale del Liceo Classico Galilei, tornerà in scena al Teatro Verdi per il suo spettacolo annuale. I ragazzi e le ragazze, guidati dal professore Agostino Cerrai e dalla responsabile del laboratorio teatrale Letizia Giuliani, quest'anno reciteranno una rielaborazione della commedia shakespeariana "Sogno di una notte di mezza estate". La locandina dello spettacolo è stata realizzata dall'alunna Viviana Antichi. Lo spettacolo "attori per un sogno" da "sogno di una notte di mezza estate". Attori (o, meglio, apprendisti attori) per un “Sogno”; il gruppo di un laboratorio... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Attori per un sogno": lo spettacolo del Carro di Tespi al Teatro Verdi

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