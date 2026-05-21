Nella regione di Kherson, le forze ucraine hanno condotto un attacco contro un centro militare russo. Secondo fonti ucraine, ci sarebbero circa cento morti tra le truppe russe coinvolte nell’operazione. Le autorità di Kiev continuano a portare avanti la controffensiva, mentre le forze di Mosca affrontano difficoltà sul terreno, consentendo all’esercito ucraino di riconquistare alcuni territori precedentemente occupati. La situazione sul campo rimane tesa e in evoluzione.

La controffensiva ucraina non accenna a fermarsi, dopo le difficoltà di Mosca sul campo che stanno concedendo all’esercito di Kiev una ripresa dei territori occupati. Su X, il presidente Volodymyr Zelensky ha annunciato che è stato condotto un attacco contro alcune sedi russe a Kherson nella parte occupata del Paese: l’operazione si è conclusa con un centinaio tra morti e feriti. N ell’attacco è stato annientato anche un sistema di difesa aerea Pantsir-S1 del valore di circa 20 milioni di dollari. «I soldati del Centro Operazioni Speciali “A” dell’SSU hanno ottenuto ottimi risultati – ha scritto nella descrizione del post -. Un quartier generale dell’Fsb russo è stato colpito e un sistema missilistico terra-aria Pantsir-S1 è stato distrutto nel nostro territorio temporaneamente occupato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Attacco ucraino contro un centro militare russo a Kherson. Zelensky parla di un centinaio di morti (video)

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Ukrainian elite units break through Russian borders towards Belgorod; war moves back to Russian soil

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