Atrani | via libera alla messa in sicurezza dei costoni rocciosi | investimento da 3,6 milioni di euro

Da salernotoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Atrani è stato approvato un progetto da 3,6 milioni di euro per mettere in sicurezza i costoni rocciosi che si trovano nei quartieri del centro storico, verso Ravello, Amalfi e l’area vicina a Scala. L’intervento prevede interventi di miglioramento della stabilità del territorio, con l’obiettivo di ridurre i rischi legati a possibili frane o crolli. La decisione riguarda le zone più esposte e si inserisce in un piano di interventi di prevenzione e tutela del territorio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Via libera, ad Atrani, al progetto esecutivo relativo agli interventi di miglioramento della stabilità e della sicurezza del territorio sui costoni rocciosi del nucleo abitato lato Ravello, lato Amalfi e dell’area verso Scala. L’intervento, inserito nell’ambito delle opere di contrasto al. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Battipaglia, via libera unanime al nuovo ospedale: investimento da 23,5 milioniVia libera unanime del Consiglio comunale alla realizzazione del nuovo ospedale a Battipaglia.

La Sp 109 verrà messa in sicurezza: dal MIT piovono 35 milioni di euroPer la progettazione e la realizzazione del collegamento tra Lucera e San Severo attraverso la strada provinciale 109, ci sono 35 milioni di euro.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web