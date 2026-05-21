Atrani | via libera alla messa in sicurezza dei costoni rocciosi | investimento da 3,6 milioni di euro

A Atrani è stato approvato un progetto da 3,6 milioni di euro per mettere in sicurezza i costoni rocciosi che si trovano nei quartieri del centro storico, verso Ravello, Amalfi e l’area vicina a Scala. L’intervento prevede interventi di miglioramento della stabilità del territorio, con l’obiettivo di ridurre i rischi legati a possibili frane o crolli. La decisione riguarda le zone più esposte e si inserisce in un piano di interventi di prevenzione e tutela del territorio.

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