L'Atalanta si prepara all'ultima sfida stagionale a Firenze, dove si giocherà contro la squadra locale in un incontro che non influenzerà la posizione in classifica. La partita si svolgerà sul campo dei viola e il tecnico potrebbe decidere di far riposare alcuni titolari. Tra i possibili cambi ci sono variazioni tra i portieri, con Sportiello che potrebbe prendere il posto di Carnesecchi. La formazione potrebbe vedere qualche altra modifica, ma i dettagli non sono ancora ufficiali.

CALCIO. Turno finale sul campo dei viola: la partita è ininfluente ai fini della classifica. Palladino opterà per il turnover, ma non si sa se ampio o ristretto. Sono 24 i giocatori a disposizione del tecnico Raffaele Palladino per il match Fiorentina-Atalanta di venerdì 22 maggio alle 20,45 al Franchi, ultima giornata di Serie A: assenti annunciati gli infortunati Kossounou e Bernasconi, presenti i giovani Obric e Vavassori. I quali, come molti altri poco utilizzati, sperano di giocare, tanto più che la partita è ininfluente (Atalanta già settima, viola già salvi). Ci sarà turnover, anche se non è dato sapere se ampio o ristretto: situazioni apertissime in ogni reparto. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Atalanta, ultimo atto a Firenze: Sportiello potrebbe sostituire Carnesecchi fra i pali

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