Astrid è un orgoglio lecchese la migliore portiere della Serie A femminile
Astrid Gilardi, portiere originaria di Lecco, ha concluso una stagione che ha lasciato il segno nel campionato di Serie A femminile. La sua prestazione si è distinta tra le altre, contribuendo alla buona riuscita della squadra di cui fa parte. Durante il torneo, ha mostrato affidabilità e sicurezza, mantenendo una presenza costante tra i pali e ricevendo riconoscimenti per le sue prestazioni. La stagione di Gilardi si inserisce tra le più rilevanti della sua carriera.
Una stagione straordinaria. Non ci sono altre definizioni per il campionato disputato da Astrid Gilardi, lecchese che si è disimpegnata alla grande tra i pali del Como Women. La giocatrice, lunedì sera a Roma, è stata premiata come miglior portiere della Serie A Women Athora 202526, ha ricevuto. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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