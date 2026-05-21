Astrid è un orgoglio lecchese la migliore portiere della Serie A femminile

Da leccotoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Astrid Gilardi, portiere originaria di Lecco, ha concluso una stagione che ha lasciato il segno nel campionato di Serie A femminile. La sua prestazione si è distinta tra le altre, contribuendo alla buona riuscita della squadra di cui fa parte. Durante il torneo, ha mostrato affidabilità e sicurezza, mantenendo una presenza costante tra i pali e ricevendo riconoscimenti per le sue prestazioni. La stagione di Gilardi si inserisce tra le più rilevanti della sua carriera.

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Una stagione straordinaria. Non ci sono altre definizioni per il campionato disputato da Astrid Gilardi, lecchese che si è disimpegnata alla grande tra i pali del Como Women. La giocatrice, lunedì sera a Roma, è stata premiata come miglior portiere della Serie A Women Athora 202526, ha ricevuto. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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