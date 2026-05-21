Ascolti TV 20 maggio 2026 | Battiti Live Spring trionfa

Nella serata del 20 maggio 2026, la terza e ultima puntata di Battiti Live Spring ha registrato il maggior numero di ascolti rispetto alle altre puntate trasmesse mercoledì. I dati ufficiali indicano che lo show ha ottenuto 2 milioni di spettatori, confermando un incremento rispetto alle precedenti puntate della stessa stagione. La trasmissione, trasmessa in prima serata, è andata in onda su una rete nazionale e ha coinvolto artisti e performer di rilievo. La puntata ha visto anche la partecipazione di ospiti speciali, attirando un pubblico variegato.

La terza e ultima puntata di Battiti Live Spring si è confermata la più seguita di mercoledì 20 maggio, raccogliendo 2.120.000 spettatori con uno share del 18,47% e regalando a Canale 5 la vittoria netta della prima serata. Sul palco allestito a Ferrara, Michelle Hunziker e Alvin hanno guidato uno spettacolo ricco di ospiti: da Annalisa a Emma, da Fedez ai The Kolors, passando per Geolier, Noemi, Dargen D’Amico, Marco Masini, Raf, Clara, Alfa, Rkomi, Francesco Renga e molti altri un cast che ha trasformato l’appuntamento conclusivo in un vero e proprio evento musicale. La prima puntata dello show aveva già sfiorato il 20% di share con oltre... 🔗 Leggi su Tutto.tv

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