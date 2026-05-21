A pochi giorni dal voto, la campagna elettorale nella città toscana si caratterizza per una serie di polemiche e discussioni che coinvolgono gli elettori. In questo scenario, alcune persone si stanno rivolgendo a consulenti esterni per aiutare a seguire le vicende politiche più controverse. La campagna si svolge in un clima di crescente attenzione pubblica, con molte questioni che vengono monitorate da vicino dalla cittadinanza. La situazione riflette un momento di grande fermento in vista delle elezioni.

AREZZO – Mancano pochi giorni al voto e la campagna elettorale aretina ha ormai raggiunto una complessità tale che molti cittadini stanno valutando l’assunzione di un consulente personale per seguire le polemiche. Da una parte c’è chi denuncia ogni problema della città con l’entusiasmo di un inviato speciale in zona di guerra. Dall’altra c’è chi risponde che va tutto bene, o quasi. Nel mezzo ci sono gli elettori che ogni mattina aprono Facebook e cercano disperatamente di capire se stanno leggendo un programma elettorale, un atto giudiziario o una sceneggiatura di Netflix. Nelle ultime settimane si è parlato di curricula, incarichi, contributi, società, verifiche, interrogazioni comunali, interrogazioni parlamentari, debiti presunti, risposte mancate e richieste di chiarimento. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, elettori trovano il telecomando della campagna elettorale ma non il tasto “riassunto”

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