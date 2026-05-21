Aosta si prepara a percorrere un itinerario diviso in quattro tappe che approfondisce l’utilizzo dei fondi europei nella regione. L’obiettivo è analizzare come queste risorse vengano impiegate tra progetti storici e innovativi, e in che modo si traducano in servizi concreti per i cittadini. Durante il percorso, verranno illustrate le varie fasi di sviluppo, senza apportare interpretazioni o valutazioni personali. L’iniziativa mira a fornire un quadro chiaro e dettagliato delle modalità di impiego dei fondi dell’Unione europea in questa area.

? Domande chiave Dove porterà esattamente questo itinerario tra storia e innovazione?. Come si trasformano i fondi europei in servizi per i cittadini?. Chi ha organizzato questo percorso tra università e agricoltura?. Come ci si iscrive per partecipare alla passeggiata gratuita?.? In Breve Partenza dalla Porta Prætoria verso Biblioteca regionale e Polo universitario.. Servizio navetta disponibile per il tratto Università – Cascina Montfleury.. Aperitivo a tema europeo presso Cascina Montfleury con Institut Agricole Régional.. Iscrizioni obbligatorie tramite modulo digitale entro la mattina del 22 maggio.. Martedì 26 maggio 2026, alle ore 9.30, la Porta Prætoria di Aosta diventerà il punto di partenza per una passeggiata urbana che mira a mostrare come i fondi europei abbiano cambiato il volto del territorio valdostano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aosta, un percorso in 4 tappe per scoprire l’impatto dei fondi UE

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