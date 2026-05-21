Anziano scomparso l' appello | Controllate in garage e ripostigli potrebbe essersi rifugiato
Le ricerche dell’anziano scomparso continuano senza sosta nella zona di Ostuni, con le operazioni coordinate dalla prefettura di Brindisi. La famiglia dell’uomo, che ha 74 anni, ha fatto un appello alla popolazione, chiedendo di controllare in garage e ripostigli, dove potrebbe essersi rifugiato. La scomparsa è avvenuta nella tarda mattinata di martedì in contrada Pascarosa. Le autorità stanno esaminando tutte le possibili aree di rifugio per rintracciare l’anziano.
OSTUNI - Mentre proseguono senza sosta le operazioni di ricerca coordinate dalla prefettura di Brindisi, la famiglia di Paolo Argentieri, il 74enne scomparso nella tarda mattinata di martedì (19 maggio 2026) dall’agro di Ostuni (in contrada Pascarosa), lancia un appello accorato alla popolazione. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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