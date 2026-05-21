Anziano scomparso l' appello | Controllate in garage e ripostigli potrebbe essersi rifugiato

Le ricerche dell’anziano scomparso continuano senza sosta nella zona di Ostuni, con le operazioni coordinate dalla prefettura di Brindisi. La famiglia dell’uomo, che ha 74 anni, ha fatto un appello alla popolazione, chiedendo di controllare in garage e ripostigli, dove potrebbe essersi rifugiato. La scomparsa è avvenuta nella tarda mattinata di martedì in contrada Pascarosa. Le autorità stanno esaminando tutte le possibili aree di rifugio per rintracciare l’anziano.

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