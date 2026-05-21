A pochi giorni dal voto, un membro dell’amministrazione comunale ha messo in discussione la legittimità di approvare nuove norme relative al Piano Urbanistico Comunale (PUC). La sua critica si focalizza sul breve intervallo tra la presentazione delle proposte e la loro approvazione, che non permette un’adeguata discussione pubblica o analisi approfondite. La questione riguarda esclusivamente le modalità di approvazione, senza coinvolgere le valutazioni sul contenuto urbanistico delle modifiche proposte.

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Non si discute il merito urbanistico della proposta ma la sua legittimità amministrativa: ci chiediamo quale sia l’urgenza concreta di approvare un atto del genere a soli tre giorni dal voto, sottraendo tale decisione al futuro Consiglio comunale che sarà pienamente legittimato dalla volontà popolare”. Così, il consigliere comunale e capogruppo dei Popolari Angresi, Giuseppe Del Sorbo, commenta la proposta di deliberazione relativa alla “ variante di adeguamento, assestamento e semplificazione normativa alle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Urbanistico Comunale” che sarà oggetto oggi di una seduta del consiglio comunale di Angri (Salerno). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Angri, Del Sorbo: “Illegittimo approvare norme del Puc a tre giorni dal voto”

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