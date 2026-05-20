Elezioni il candidato Di Rosa denuncia un nuovo blocco del profilo Facebook | Vogliono zittirmi a tre giorni dal voto
Il candidato sindaco ha segnalato di aver subito il blocco del suo profilo Facebook, avvenuto pochi giorni prima delle elezioni. A seguito di diverse segnalazioni, il suo account è stato disattivato, impedendogli di accedere e di comunicare con gli elettori. La notizia ha suscitato attenzione tra gli osservatori, che hanno notato come il blocco sia avvenuto in un momento chiave del percorso elettorale. La piattaforma social non ha ancora fornito chiarimenti sulla vicenda.
Il candidato sindaco denuncia il blocco del proprio account personale dopo segnalazioni multiple a Facebook. Dopo gli attacchi hacker ai social e al sito di Report Sicilia, arriva un nuovo episodio ad orologeria nel momento più delicato della campagna elettorale. Dopo il blocco simultaneo dei. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Stratégies et trahisons, la chute de la Gauche française
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