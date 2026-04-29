A Bologna si discute sul futuro della squadra, con l’allenatore che ha scelto di votare per Vincenzo come prossimo allenatore. In una dichiarazione, ha espresso fiducia nel progetto italiano, definendolo la soluzione migliore. Per quanto riguarda la stagione appena conclusa, l’allenatore ha commentato che è stata positiva, indipendentemente dalla posizione finale in campionato. La scelta di Vincenzo e le valutazioni sulla stagione sono al centro delle conversazioni locali.

"Se mi chiedi un giudizio sulla stagione del Bologna ti dico che è stata una buona stagione, a prescindere dal piazzamento finale in campionato. Se invece mi chiedi che cosa farà a giugno Italiano non solo non lo so e nemmeno mi permetto di dare consigli. So però cosa farei se fossi nei panni del Bologna: proseguirei il cammino con lui". La forza di Francesco Guidolin fuori dal campo è sempre stata la prudenza, miscelata al buon senso. In campo no, le sue squadre erano un mix di intensità, forza e coraggio, un dna parente stretto del miglior Bologna di Italiano. Guidolin, il miglior Bologna di Italiano però oggi per i bolognesi è un ricordo. "Non è facile per nessun allenatore gestire tanti fronti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bologna riflette sul futuro. Guidolin vota Vincenzo: "Avanti con Italiano? È la soluzione migliore»

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