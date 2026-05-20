Cagliari, è qui la festa. La “Road to Naples” della Louis Vuitton 38th America's Cup prende il via questo fine settimana dalla Sardegna, con le acque del Golfo degli Angeli e la città di Cagliari pronte a ospitare il primo grande appuntamento internazionale verso Napoli 2027. Le condizioni meteo previste promettono spettacolo per le otto squadre protagoniste della Regata Preliminare, che si sfideranno sugli spettacolari AC40, le imbarcazioni foiling considerate oggi tra le più emozionanti del panorama velico mondiale. E sarà anche un piccolo antipasto di quello che vedremo in futuro a Napoli. Il cuore dell’evento sarà il Race Village allestito lungo Via Roma, nel centro del capoluogo sardo, con ingresso gratuito per il pubblico. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - America's Cup, a Cagliari le prime regate ?Road to Naples?: show delle imbarcazioni nel weekend

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Louis Vuitton 38ª Americas Cup: presentata a Cagliari la prima Regata Preliminare in Sardegna

Sullo stesso argomento

Leggi anche: America's Cup, a Cagliari al via le prime regate ?Road to Naples?: show delle imbarcazioni nel weekend

America’s Cup, New Zealand svela i suoi equipaggi per le regate preliminari di CagliariProsegue il conto alla rovescia in vista delle prime regate preliminari verso la prossima America’s Cup, che si terranno a Cagliari dal 22 al 24...

AMERICA'S CUP | A Bagnoli è un intervento complesso, molto articolato che però sta procedendo secondo le previsioni. Non abbiamo ritardi, se non fisiologici. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a Cagliari alla vigilia delle regate preliminari x.com

YAMAHA MOTOR EUROPE FORNITORE UFFICIALE DI LUNA ROSSA PER LA 38ª EDIZIONE DELL'AMERICA’S CUP reddit

America's Cup, Manfredi Cagliari e Napoli due grandi città del MediterraneoCAGLIARI (ITALPRESS) - Oggi inizia la Coppa America e comincia nel modo migliore. Si parte da Cagliari e si arriva a Napoli, due grandi città del Mediterraneo, due grandi storie ... ilmattino.it

America's Cup 2027, a Cagliari parte la caccia: Luna Rossa (con due scafi) pronta a stupire con Burling e TitaA Cagliari è tutto pronto per il via delle regate preliminari che dovranno portare fino all'America's Cup del luglio 2027 in quel di Napoli. Luna Rossa sfida Emirates e proverà subito a metterle press ... sport.virgilio.it