Il campionato di Serie A sta vivendo un momento di grande instabilità, con numerosi cambi di allenatore nel corso della stagione. Le panchine vengono alternate con frequenza elevata, spesso senza che ci siano reali progetti a lungo termine. Questa situazione ha portato a un susseguirsi di sostituzioni che sembrano più un tentativo di reagire alle sconfitte che una strategia condivisa. I continui cambiamenti contribuiscono a creare un clima di incertezza che coinvolge tutto il movimento calcistico nazionale.

Il valzer delle panchine in Serie A è la fiera della noia, del riciclo e della mediocrità. Tony Damascelli, sulle colonne de Il Giornale, fotografa alla perfezione lo stato comatoso del nostro calcio: mancano i giocatori, ma soprattutto mancano le idee. La metafora di Damascelli è spietata ma dannatamente azzeccata: la scelta degli allenatori in Italia somiglia a una “mensa aziendale” con le “solite proposte in menù”. I tecnici nostrani fanno parte di una “compagnia di giro” in cui non si registra “nessuno scatto geniale, si punta sulla minestra riscaldata”. Un circolo vizioso in cui gli allenatori sono come “danzatori irlandesi che si scambiano continuamente i compagni di ballo”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Altro che progetto, la Serie A è l’ospizio degli allenatori

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