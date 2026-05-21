Altro che Belen Samurai Jay sta con una conduttrice famosissima | l’amore è nato a Sanremo ecco chi è

Durante il Festival di Sanremo, si è diffusa la notizia di un legame sentimentale tra il rapper noto come Samurai Jay e una conduttrice molto conosciuta. La relazione sarebbe iniziata durante la settimana del festival, secondo alcune fonti, senza che fosse ufficialmente annunciata. La coppia sarebbe stata avvistata più volte insieme nelle giornate dell’evento, alimentando così le speculazioni sul loro rapporto. Nessuna conferma ufficiale è arrivata finora dai diretti interessati.

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Dietro le quinte del Festival di Sanremo, oltre alla musica e alle polemiche, sembrerebbe essere nato anche un flirt totalmente inaspettato. Nelle ultime ore, infatti, il nome di Samurai Jay è finito al centro del gossip per una presunta frequentazione con una celebre conduttrice radiofonica e televisiva. Altro che Belen Rodriguez: il rapper napoletano sarebbe rimasto affascinato da una donna molto amata dal pubblico, conosciuta proprio durante la settimana sanremese. E secondo le indiscrezioni, il rapporto starebbe continuando lontano dai riflettori. Non è Belen la donna che ha rubato il cuore di Samurai Jay: ecco di chi si tratta. A lanciare il gossip è stato Santo Pirrotta sulle pagine di Vanity Fair, parlando di una sintonia speciale nata tra Samurai Jay ed Ema Stokholma durante il Festival di Sanremo 2026. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Altro che Belen, Samurai Jay sta con una conduttrice famosissima: l’amore è nato a Sanremo, ecco chi è ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Samurai Jay - OSSESSIONE (Testo) Sanremo 2026 Sullo stesso argomento Dopo Sanremo con Belen Rodriguez, Samurai Jay arriva a SolofraTempo di lettura: 2 minutiDopo aver conquistato il pubblico televisivo con l’energia e la complicità mostrate sul palco di Sanremo nel duetto con la... “Samurai Jay ed Ema Stokholma hanno una relazione segreta”: le voci di un flirt nato a Sanremo 2026Tra Samurai Jay ed Ema Stokholma sarebbe nato un flirt dietro le quinte di Sanremo 2026. Samurai Jay, la vera Ossessione è Ema Stokholma3 cose che non sai e che vorresti sapere: ogni settimana in anteprima nella newsletter di Vanity Fair, Celebrity Watch ... vanityfair.it Belen Rodriguez, Colpo di Scena: l’Indizio su Samurai Jay Accende il Gossip. Ci Siamo Visti…Belen Rodriguez rompe il silenzio a È sempre mezzogiorno: l'incontro con Samurai Jay scatena il gossip. L'indizio fa sognare i fan ... mondotv24.it