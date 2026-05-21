Almanacco | Giovedì 21 maggio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 21 maggio è il 141° giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con 224 giorni ancora da trascorrere prima della fine del 2024. In questa data si ricordano eventi storici e si celebrano alcuni compleanni e santi. L’almanacco include anche un proverbio del giorno, offrendo spunti di riflessione sulla giornata. Questa data si inserisce nel contesto della cronologia annuale, segnando un punto preciso nel passare dei mesi.

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Giovedì 21 maggio è il 141° giorno del calendario gregoriano. Mancano 224 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: San Vittorio di CesareaProverbio di MaggioMaggio asciutto ma non tutto, gran per tutto; maggio molle, lin per le donneISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI PISATODAYAccadde oggi1904 –. 🔗 Leggi su Pisatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Buongiorno e Buon Mercoledì 6 Maggio 2026! Buona giornata con un caffè e le pillole del giorno! Sullo stesso argomento Leggi anche: Almanacco | Giovedì 7 Maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno L'Almanacco de Il Cittadino Canadese! Oggi è giovedì 7 maggio 2026. SANTI DEL GIORNO: Santa Flavia Domitilla; San Flavio e Sant’Agostino di Nicomedia; Santa Virginia... Per saperne di più: cittadino.ca/lalmanacco-quo… #BuongiornoATutti #calendar x.com Giovedì 21 maggio: la frase del buongiorno, il santo, l'oroscopo e il proverbio del giornoOggi è il 21 maggio 2026 e si festeggia Sant'Eugenio de Mazenod. L'augurio per questa giornata e l'oroscopo segno per segno ... nostrofiglio.it Almanacco | Giovedì 21 Maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoLa Pietà di Michelangelo viene danneggiata da László Tóth, geologo ungherese con problemi di disordine mentale, in Montenegro si svolge un referendum che dichiara l'indipendenza dalla Serbia e Montene ... modenatoday.it