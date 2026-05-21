Allarme bomba e aeroporto chiuso per ore ma erano un depilatore laser e un contenitore di cioccolata calda

Un allarme bomba ha provocato la chiusura temporanea di un aeroporto, con le autorità che hanno messo in atto le procedure di sicurezza e evacuato alcune aree dello scalo. Dopo un'accurata ispezione, è stato scoperto che l’oggetto sospetto si trattava in realtà di un depilatore laser e di un contenitore di cioccolata calda, senza alcuna minaccia reale. La situazione ha comportato disagi ai passeggeri e ritardi nei voli, ma alla fine nessun rischio è stato riscontrato.

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Un dispositivo sospetto ha messo in allerta un intero aeroporto, costringendo le autorità a chiudere parte dello scalo per diverse ore, per poi scoprire che non si trattava di una bomba. A far scattare l'allarme erano stati un dispositivo per la depilazione laser e una confezione di cioccolata. 🔗 Leggi su Today.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Allarme bomba alla base militare di Sigonella: scatta lintervento Italia-Usa, minaccia rientrata Sullo stesso argomento Allarme bomba all’aeroporto di Montreal! Voli sospesiUn pacco sospetto rinvenuto a bordo di un volo in arrivo ha fatto scattare un’immediata emergenza sicurezza all’aeroporto internazionale... Allarme bomba all’aeroporto! Voli sospesiUn pacco sospetto rinvenuto a bordo di un volo in arrivo ha fatto scattare un’immediata emergenza sicurezza all’aeroporto internazionale... Allarme bomba su volo diretto a New York, l'aereo fatto atterrare a Pittsburgh. Fbi: Evacuati i passeggeriIl volo United Airlines UA2092 è stato costretto a un atterraggio d'emergenza presso l’aeroporto internazionale di Pittsburgh a causa di una potenziale minaccia esplosiva. Il velivolo, un Boeing 737 ... corriereadriatico.it Allarme bomba a Sigonella mentre un drone spia Usa parte dalla base Nato per preparare l’attacco all’isola di KhargMomenti di grande apprensione si sono vissuti presso la base militare di Sigonella, nel territorio di Lentini, dove è scattato un allarme bomba a causa del sospetto di un ordigno nascosto all’interno ... ilmessaggero.it