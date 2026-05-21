Alice and Steve la commedia anti-romantica su Disney+ | trailer trama cast e quando esce

Disney+ ha annunciato l’arrivo di Alice and Steve, una serie britannica originale Hulu che ha ottenuto riconoscimenti al Cannes International Series Festival. Si tratta di una commedia anti-romantica che mira a offrire una prospettiva diversa sul tema delle relazioni. Il trailer e i dettagli sulla trama sono stati diffusi, mentre il cast e la data di uscita sono ancora da ufficializzare. La produzione si inserisce nel catalogo di contenuti innovativi proposti dalla piattaforma.

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