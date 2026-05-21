Con l’arrivo dell’estate cresce l’attesa per le novità in streaming, e Disney+ ha appena confermato una delle serie più interessanti della stagione. Si tratta di Alice and Steve, commedia drammatica britannica che debutterà sulla piattaforma l’8 giugno 2026 con tutti e sei gli episodi disponibili fin dal lancio. Una scelta che permetterà agli abbonati di gustarsi l’intera stagione in una sola maratona, se lo vorranno. Alice and Steve su Disney+: cast e trama della nuova serie britannica. La serie è creata da Sophie Goodhart e diretta da Tom Kingsley, e vanta un cast di prim’ordine con Nicola Walker (Unforgotten, The Split) nel ruolo di Alice e Jemaine Clement (Flight of the Conchords, What We Do in the Shadows) in quello di Steve. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Alice and Steve su Disney+: la commedia britannica con Nicola Walker che non ti aspetti

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Alice & Steve Official Trailer Disney+ (2026)

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