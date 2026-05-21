Alessandro Giannetti scomparso nell'Aniene ultime ricerche fino a Ponte Salario e Settecamini

Da fanpage.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le ricerche di Alessandro Giannetti, scomparso da Tivoli a febbraio 2026, si sono concluse nelle zone che vanno dal Ponte Salario a Settecamini. Durante le operazioni, è stata recuperata un’auto dall’Aniene, a poca distanza dal punto in cui era stata segnalata la scomparsa. Le squadre di soccorso e le forze dell'ordine hanno condotto le ricerche tra Tivoli e Roma, concentrandosi su questa area, senza ulteriori sviluppi sull’esito delle indagini.

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Tra Tivoli e Roma si sono concluse le ultime ricerche di Alessandro Giannetti, scomparso da Tivoli a febbraio 2026, la cui auto è stata estratta dall'Aniene. Il 31enne non si trova. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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