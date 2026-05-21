Alessandra Mussolini ha recentemente vinto il Grande Fratello Vip, evento che ha attirato l'attenzione dei media. Dopo la vittoria, ha dichiarato di non avere intenzione di tornare immediatamente in politica. Tuttavia, ha aggiunto che nella vita non si può mai sapere cosa potrebbe succedere in futuro. La sua posizione attuale sembra essere quella di allontanarsi temporaneamente dall’ambito politico, pur senza escludere eventuali ripensamenti in un secondo momento.

Adesso che Alessandra Mussolini ha vinto il Gf Vip potrebbe tornare in politica? Adesso lo esclude ma nella vita mai dire mai. La sua vittoria più grande? Che Selvaggia Lucarellie "è diventata meno severa" con lei AlCorriere della Seraha rilasciato una lunga intervista nella quale ha chiarito che per ora non ha alcuna intenzione di tornare in politica, soprattutto perché non vuole più schierarsi. Un’Alessandra diversa da quella che la tv ha conosciuto per circa 30 anni e che sembra quasi rinnegare quel passato. In realtà è lei stessa a sottolineare di non voler né rinnegare né rimpiangere ciò che è stato, ma di volersi focalizzare sul futuro e sulle cose che verranno. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Alessandra Mussolini dice basta allo schieramento politico: la felicità dopo la vittoria al Gf Vip

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ALESSANDRA MUSSOLINI FINALISTA!

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