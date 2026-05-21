Al via le domande dei pescatori per le indennità del fermo 2025

I pescatori hanno iniziato a presentare le domande per ricevere le indennità relative al fermo di pesca previsto per il 2025. Per ogni giorno di fermo, agli operatori sarà riconosciuta una somma massima di 30 euro, che copre diverse voci di spesa. La procedura coinvolge numerosi lavoratori del settore, che devono rispettare le modalità e i requisiti stabiliti dalle autorità competenti. La richiesta delle indennità rappresenta un passo importante per chi opera nel settore della pesca, in attesa delle decisioni definitive.

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Via libera alla presentazione delle domande per il fermo pesca 2025. Le domande, che andranno presentate esclusivamente in modalità digitale sul portale “Fermo Pesca” a partire da mezzogiorno del 21 maggio 2026 e fino al termine ultimo del 30 giugno 2026. Lo prescriver il decreto interministeriale (Economa, Lavoro e Agricoltura) 19 maggio 2026 n.1603 che riconosce, per l’anno 2025 quindi per sospensioni dell’attività di pesca già avvenute, ai dipendenti delle imprese di pesca marittima «una indennità giornaliera onnicomprensiva fino a un importo massimo di 30 euro in caso di sospensione dal lavoro per misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Al via le domande dei pescatori per le indennità del fermo 2025 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Da oggi al via le richieste per le indennità giornaliere “Fermo Pesca”: “Boccata d’ossigeno”La categoria si è comunque sempre dimostrata disponibile al confronto istituzionale e a recepire tutte le misure per garantire la sostenibilità... L’appello dei pescatori: "Indennità dalla Regione? Non abbiamo visto un euro"Dalle ultime immersioni svolte sul litorale – affermano i mosciolinari – si è constatato che il prodotto è arrivato a 4 - 4,5 cm. [OC] - Compagni Pescatori (ft. Atlas e Ivara, nella loro prima apparizione nelle mie gallerie) reddit