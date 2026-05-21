Al via la selezione per la terza edizione del Premio Finanza e Territorio Marche

Sono aperte le iscrizioni per la terza edizione del Premio “Finanza e Territorio Marche”, promosso dalla rete di Financial Partner di Azimut Marche. La competizione mira a individuare progetti e idee che abbiano un impatto sullo sviluppo locale. La selezione è iniziata e si rivolge a iniziative nel campo della finanza e dell’economia territoriale. La partecipazione è rivolta a soggetti interessati a presentare proposte di interesse pubblico e di innovazione sociale.

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ANCONA – Sono ufficialmente scattate le selezioni per la terza edizione del premio “Finanza e territorio Marche”, ideato dalla rete di Financial Partner di Azimut Marche al fine di promuovere idee al servizio della crescita del territorio. Cultura, impresa e sociale sono le categorie alle quali. 🔗 Leggi su Anconatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Premiazione LXIX Premio B. Cascella | FUTURO IMPERFETTO Sullo stesso argomento Leggi anche: Al via la terza edizione del premio giornalistico Tg Poste Potenziamento delle Psichiatrie nelle AST di Ascoli Piceno e Pesaro Urbino: avanti le procedure di selezione del personale. regione.marche.it/News-ed-Eventi… x.com Bella camicie che non siano polo ma neanche camicie formali? reddit Al via la selezione per l'assunzione di nuovi giornalisti RaiAl via la selezione Rai per l'assunzione a tempo indeterminato di 127 giornalisti. Sono 208 i candidati interni che concorrono per un posto nella testata giornalistica regionale. Oggi, 25 novembre, la ... rainews.it Al via la selezione della Rai per assumere 127 giornalisti nella TgrAl via la selezione della Rai per l'assunzione a tempo indeterminato di 127 giornalisti. In concorso 208 candidati interni per ottenere un posto nella Tgr, la Testata giornalistica regionale. rainews.it