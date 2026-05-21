Al via la selezione per la terza edizione del Premio Finanza e Territorio Marche
Sono aperte le iscrizioni per la terza edizione del Premio “Finanza e Territorio Marche”, promosso dalla rete di Financial Partner di Azimut Marche. La competizione mira a individuare progetti e idee che abbiano un impatto sullo sviluppo locale. La selezione è iniziata e si rivolge a iniziative nel campo della finanza e dell’economia territoriale. La partecipazione è rivolta a soggetti interessati a presentare proposte di interesse pubblico e di innovazione sociale.
ANCONA – Sono ufficialmente scattate le selezioni per la terza edizione del premio “Finanza e territorio Marche”, ideato dalla rete di Financial Partner di Azimut Marche al fine di promuovere idee al servizio della crescita del territorio. Cultura, impresa e sociale sono le categorie alle quali. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Premiazione LXIX Premio B. Cascella | FUTURO IMPERFETTO
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Al via la terza edizione del premio giornalistico Tg Poste
Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo: al via la selezione pubblica per un profilo amministrativo-contabile https://vivere.me/gMVD-f facebook
Potenziamento delle Psichiatrie nelle AST di Ascoli Piceno e Pesaro Urbino: avanti le procedure di selezione del personale. regione.marche.it/News-ed-Eventi… x.com
Bella camicie che non siano polo ma neanche camicie formali? reddit
Al via la selezione per l'assunzione di nuovi giornalisti RaiAl via la selezione Rai per l'assunzione a tempo indeterminato di 127 giornalisti. Sono 208 i candidati interni che concorrono per un posto nella testata giornalistica regionale. Oggi, 25 novembre, la ... rainews.it
Al via la selezione della Rai per assumere 127 giornalisti nella TgrAl via la selezione della Rai per l'assunzione a tempo indeterminato di 127 giornalisti. In concorso 208 candidati interni per ottenere un posto nella Tgr, la Testata giornalistica regionale. rainews.it