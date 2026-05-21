Al via la nuova edizione del Master in medicina dei disastri | a fine mese la maxi esercitazione

Il 19 maggio si è svolta a Torino, presso Palazzo Madama, la cerimonia di apertura della 24ª edizione del Master in medicina dei disastri. L'evento ha segnato l'inizio ufficiale del corso residenziale dello European Master in Disaster Medicine (EMDM), che si tiene ogni anno a Novara. A fine mese è prevista una grande esercitazione, che coinvolgerà gli studenti e il personale docente del master. La nuova edizione di quest’anno si propone di approfondire le competenze in risposta alle emergenze e ai disastri.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Al via l'edizione 2026 del Master in medina dei disastri di Novara. Si è infatti tenuta martedì 19 maggio, a Palazzo Madama a Torino, la cerimonia ufficiale di apertura del corso residenziale dello European master in disaster medicine (Emdm), giunto alla 24esima edizione. L'evento ha visto la. 🔗 Leggi su Novaratoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video I never imagined that CEO love me for 12y, he cherish and spoiled me! Sullo stesso argomento Maxi esercitazione internazionale dei vigili del fuoco: squadre da tutta Italia a Pisa per la certificazione OnuLa provincia di Pisa si trasforma per una settimana nel centro nevralgico del soccorso d’eccellenza. Prime 1 Studio Nuova Prenotazione Premium Masterline Street Fighter 6 Chun-Li Statua in scala 1/4 (Licenziata) reddit Prende il via la nuova campagna di comunicazione della Regione Toscana, finanziata dal programma Interreg Italia-Francia Marittimo Progetto Medstar 2, per reclutare volontari antincendi Boschivi (Aib) con particolare attenzione ai giovani regione.toscana.it/ x.com Sky & Netflix, al via la nuova campagna: MasterChef incontra Stranger ThingsAl via oggi la nuova campagna che promuove l’offerta Sky & Netflix: nella cucina di MasterChef, una presenza oscura che proviene direttamente dalla serie Stranger Things, il Demogorgone. Protagonisti ... affaritaliani.it