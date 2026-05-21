Al via la nuova edizione del Master in medicina dei disastri | a fine mese la maxi esercitazione
Il 19 maggio si è svolta a Torino, presso Palazzo Madama, la cerimonia di apertura della 24ª edizione del Master in medicina dei disastri. L'evento ha segnato l'inizio ufficiale del corso residenziale dello European Master in Disaster Medicine (EMDM), che si tiene ogni anno a Novara. A fine mese è prevista una grande esercitazione, che coinvolgerà gli studenti e il personale docente del master. La nuova edizione di quest’anno si propone di approfondire le competenze in risposta alle emergenze e ai disastri.
Al via l'edizione 2026 del Master in medina dei disastri di Novara. Si è infatti tenuta martedì 19 maggio, a Palazzo Madama a Torino, la cerimonia ufficiale di apertura del corso residenziale dello European master in disaster medicine (Emdm), giunto alla 24esima edizione. L'evento ha visto la. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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