al giro abbiamo mostrato il meglio di noi

Domenica, le strade dell’Appennino sono state attraversate da un serpentone di ciclisti vestiti di rosa, in occasione di una giornata che ha coinvolto numerosi partecipanti. La corsa ha richiamato un grande numero di spettatori lungo il percorso, creando un’atmosfera di festa e entusiasmo. La manifestazione ha visto protagonisti atleti di varie età e livelli, che hanno pedalato lungo i tracciati della regione. La giornata si è conclusa con un grande raduno, che ha coinvolto tutti i presenti.

Un serpentone tutto rosa ha invaso domenica le strade dell’Appennino, in una giornata che resterà impressa nella memoria collettiva. Un tripudio di bandiere e striscioni ha accompagnato lo sforzo dei corridori curvi sui pedali, il cui traguardo era fissato proprio ai piedi del Corno alle Scale, la vetta che guarda dall’alto tutto il territorio bolognese. Particolarmente sentita la partecipazione delle comunità locali già a partire da Sasso Marconi fino a Gaggio Montano, passando per Marzabotto: ovunque sono state organizzate iniziative di accoglienza e coinvolgimento diffuso. Proprio a Vergato si è vissuto uno dei momenti più intensi: il Giro è tornato a solcare le vie del centro dopo ben 17 anni, grazie a una deviazione fortemente voluta dall’amministrazione per regalare la corsa all’abbraccio di Piazza Capitani della Montagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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