Le interviste Mastalli il migliore in campo | Abbiamo mostrato qualità

Nella recente sfida di calcio, la squadra locale ha affrontato con successo il Seravezza Pozzi, attualmente seconda nel girone, dopo aver inizialmente pareggiato con il Grosseto, promossa in Serie C. Durante l'incontro, un giocatore ha ricevuto il riconoscimento di miglior in campo, sottolineando la qualità mostrata dalla formazione. La partita ha visto una prestazione predominante da parte della squadra, che ha vinto con un punteggio netto.

Dopo aver giocato ad armi pari con il Grosseto, poi promosso in Serie C, la Robur, ieri, ha strapazzato il Seravezza Pozzi, seconda forza del girone. Un altro atto di forza da parte dei bianconeri che stanno viaggiando a un ritmo impressionante, da promozione, e stano dimostrando di essere la squadra più in forma del campionato. La società del Seravezza Pozzi, nella persona del vice presidente, Piero Ceccarini, come miglior giocatore del Siena, ha premiato Alessandro Mastalli (foto). "Sicuramente guardando i risultati stiamo bene – ha detto il centrocampista –. Siamo una squadra bella, compatta, che vola sulle ali dell’entusiasmo. Sapevamo di essere attesi da una sfida molto difficile, sul campo di un’avversaria forte, seconda in classifica.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le interviste. Mastalli, il migliore in campo: "Abbiamo mostrato qualità» Charles Leclerc analizza la situazione in Ferrari: “Non abbiamo mostrato il vero potenziale in Australia”Alla vigilia del GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di F1, Charles Leclerc è tornato sull’andamento della gara inaugurale di... Le pagelle di Forlì-Pontedera, fioccano i 7: il migliore in campo è ScaccabarozziGrazie alle reti di Scaccabarozzi al 43° e di Ilari all'88° il Forlì liquida la pratica Pontedera con un netto 2 a 0.