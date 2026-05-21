Al di là di ogni ragionevole dubbio spettacolo teatrale gratuito

Da udinetoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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AL DI LÀ DI OGNI RAGIONEVOLE DUBBIOPROGETTO TEATRALE DELL'UNIVERSITÀ DELLE LIBERETÀSabato 30 maggio 2026 ore 18presso l’Auditorium Venier - Pasian di PratoIngresso gratuito fino ad esaurimento postiscritto da CLAUDIA SFILLI diretto da PAOLA FERRARO Allestimento, luci, suoni ANDREA E CLAUDIO. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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