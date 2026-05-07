Oltre ogni ragionevole dubbio | spazio al monologo dell' attrice Livia Tura

Sabato 9 maggio alle 17 si svolgerà il settimo appuntamento della rassegna “i sabati al cortile” a Ravenna, presso il Cortile in via Paolo Costa 31. L'evento vedrà protagonista Livia Tura, che terrà un monologo intitolato “Oltre ogni ragionevole dubbio”. La rassegna è curata da Ivano Mazzani e si tiene nel contesto di incontri settimanali nel cortile della città.

Sabato 9 maggio, alle 17, presso il Cortile in via Paolo Costa 31 a Ravenna, si terrà il settimo incontro della rassegna “i sabati al cortile” curata da Ivano Mazzani. Recita il monologo teatrale "Oltre ogni ragionevole dubbio" l'attrice Livia Tura."Oltre ogni ragionevole dubbio" è una.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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