Al Convitto G B Vico di Chieti la mostra documentaria 1938 – 1948 Dalle leggi razziali alla Costituzione

Il Convitto “G. B. Vico” di Chieti ospita a partire da mercoledì 27 maggio alle 17,30 una mostra documentaria intitolata “1938 – 1948. Dalle leggi razziali alla Costituzione”. L’esposizione sarà accessibile negli spazi del Convitto Nazionale e presenta materiali e documenti relativi a un decennio chiave della storia italiana, con un focus sulle leggi razziali e sul percorso verso l’adozione della Costituzione. La mostra rimarrà aperta al pubblico per un certo periodo.

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Mercoledì 27 maggio si apre al pubblico alle ore 17,30, negli spazi del Convitto Nazionale “G. B. Vico” di Chieti, la mostra documentaria “1938 – 1948. Dalle leggi razziali alla Costituzione”.L'esposizione, organizzata dall’Archivio di Stato di Chieti, è a cura di Mariachiara Arbolino e ha il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il 1938, le leggi razziali, l’orrore . Nel musical ’Il giardino di Ferrara’Ferrara non smette di raccontarsi e venerdì 13 marzo, alle 21, al teatro Nuovo di Ferrara lo farà con il musical intitolato "Il giardino di Ferrara",... Al convitto G.B. Vico di Chieti la mostra documentaria 1938 – 1948. Dalle leggi razziali alla CostituzioneMercoledì 27 maggio si apre al pubblico, alle ore 17,30, negli spazi del convitto nazionale G. B. Vico di Chieti, la mostra documentaria 1938 – 1948. Dalle leggi razziali alla Costituzione, esposi ... chietitoday.it Effetto rosa al Convitto G. B. Vico: lo storico istituto teatino accompagna la tappa del Giro d’ItaliaFra tradizione e passion,e quella del Giro d’Italia a Chieti è una storia che lega la città al ciclismo da oltre un secolo. Uno storia che si rinnova il prossimo 16 maggio con la partenza – da piazza ... chietitoday.it