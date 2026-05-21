Al bioingegnere Piergiuseppe Liuzzi il premio Leonardo da Vinci

Da lanazione.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il premio internazionale “Leonardo da Vinci” è stato assegnato al bioingegnere Piergiuseppe Liuzzi durante una cerimonia a Firenze. La città ha ospitato l’evento il 21 maggio 2026, coinvolgendo rappresentanti di diverse nazionalità. La premiazione ha riunito figure del mondo scientifico e istituzionale, con l’obiettivo di riconoscere contributi significativi nel campo della ricerca e dell’innovazione. La cerimonia si è svolta in un contesto che unisce elementi storici e europei, sottolineando la valenza dell’evento.

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Firenze, 21 maggio 2026 – Firenze ha accolto ancora una volta il premio internazionale “Leonardo da Vinci”, e lo ha fatto mettendo insieme talento, visione scientifica, storia e relazioni europee. Come da lunga tradizione, ad organizzarlo è stato il Rotary Club Firenze, presieduto da Gabriele Canè, che per l’occasione ha riunito in città oltre 140 rotariani, consorti e amici provenienti anche dai Rotary Club Athinai, Tours e Vienna-Ring – aderenti ad un’iniziativa che senza dubbio possiede fin dalle sue origini un carattere fortemente internazionale. La cerimonia di premiazione si è svolta a Palazzo Gondi, dove è stato premiato Piergiuseppe Liuzzi, bioingegnere di 31 anni, ricercatore nel campo dell’ingegneria neurale e della decodifica dei segnali neurali per applicazioni cliniche e traslazionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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