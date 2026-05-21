Agropirateria | arrivano i nuovi delitti contro il cibo contraffatto

In Italia, le autorità hanno approvato nuove norme che introducono reati specifici legati all’agropirateria, ovvero alla vendita di cibo contraffatto. Le modifiche riguardano in particolare le sanzioni per chi commercializza olio non autentico e chi utilizza etichette ingannevoli sui prodotti alimentari. Le pene previste si inaspriscono e prevedono anche il carcere in alcuni casi, con l’obiettivo di contrastare efficacemente il fenomeno della contraffazione alimentare. Le nuove disposizioni entreranno in vigore nei prossimi mesi.

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