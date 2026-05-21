Agropirateria | arrivano i nuovi delitti contro il cibo contraffatto
In Italia, le autorità hanno approvato nuove norme che introducono reati specifici legati all’agropirateria, ovvero alla vendita di cibo contraffatto. Le modifiche riguardano in particolare le sanzioni per chi commercializza olio non autentico e chi utilizza etichette ingannevoli sui prodotti alimentari. Le pene previste si inaspriscono e prevedono anche il carcere in alcuni casi, con l’obiettivo di contrastare efficacemente il fenomeno della contraffazione alimentare. Le nuove disposizioni entreranno in vigore nei prossimi mesi.
? Domande chiave Come cambieranno le pene per chi vende olio falso?. Chi rischia il carcere per le etichette ingannevoli sui prodotti?. Quali nuovi poteri avranno le autorità per bloccare i falsificatori?. Perché le sanzioni aumenteranno drasticamente per i prodotti DOP?.? In Breve Nuove norme entrano in vigore il 29 maggio 2026 per contrastare l'agropirateria.. Frode alimentare prevede reclusione fino a un anno e multe fino a 4.000 euro.. Segni mendaci comportano reclusione fino a 18 mesi e multe fino a 20.000 euro.. Contraffazione certificazioni geografiche prevede pene fino a 4 anni e multe fino a 50.000 euro.. Dal 29 maggio 2026 entreranno in vigore sanzioni severissime contro le frodi alimentari con l’obiettivo di colpire chi specula sulla qualità dei prodotti e inganna i consumatori italiani. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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