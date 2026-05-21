A Agrigento è stata inaugurata una nuova struttura dedicata alla chirurgia oculare avanzata, denominata InVista. Questa struttura utilizza tecnologie di ultima generazione fornite da Zeiss, che consentono interventi chirurgici senza la necessità di spostarsi in altre città. La presenza di queste apparecchiature mira a migliorare l’accesso alle cure per i residenti, offrendo trattamenti più precisi e meno invasivi. La novità rappresenta un passo importante nel settore sanitario locale, senza coinvolgere nomi specifici di enti o persone.

? Domande chiave Come cambierà l'accesso alle cure oculistiche avanzate per gli agrigentini?. Quali tecnologie Zeiss permetteranno interventi chirurgici senza spostarsi in città?. Perché questa nuova clinica collaborerà con gli specialisti del territorio?. Cosa offre il metodo SMILE per chi soffre di miopia?.? In Breve Sede situata in via Demetra 17de ad Agrigento con sala operatoria interna dedicata.. Tecnologie Zeiss per diagnostica avanzata tramite topografia, biometria e OCT in sede.. Procedure disponibili includono metodo SMILE, FemtoLASIK, lenti ICL, PRK e cataratta premium.. Modello clinico supportato dall'esperienza del centro di Catania e certificazioni ISO. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Agrigento: arriva InVista, l’eccellenza della chirurgia oculare

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