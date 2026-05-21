Aggressione durante la Notte Colorata di Manfredonia emessi 4 provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane

Durante la Notte Colorata a Manfredonia, si è verificata un'aggressione che ha coinvolto alcuni soggetti nel centro urbano. In risposta all'evento, il questore della provincia di Foggia ha firmato quattro provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane, rivolti a individui identificati come protagonisti della violenta lite. La Polizia di Stato ha continuato le operazioni per prevenire ulteriori incidenti e garantire la sicurezza pubblica nella zona.

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