Aggressione durante la Notte Colorata di Manfredonia emessi 4 provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane
Durante la Notte Colorata a Manfredonia, si è verificata un'aggressione che ha coinvolto alcuni soggetti nel centro urbano. In risposta all'evento, il questore della provincia di Foggia ha firmato quattro provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane, rivolti a individui identificati come protagonisti della violenta lite. La Polizia di Stato ha continuato le operazioni per prevenire ulteriori incidenti e garantire la sicurezza pubblica nella zona.
IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA EMETTE 4 PROVVEDIMENTI DI DIVIETO DI ACCESSO ALLE AREE URBANE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI RESISI PROTAGONISTI DI UNA VIOLENTA AGGRESSIONE A MANFREDONIA La Polizia di Stato prosegue nell’attività di contrasto alla c.d. “malamovida” e ai fenomeni di devianza giovanile. Le misure adottate rappresentano il risultato dell’attività compiuta dal personale del Commissariato P.S. di Manfredonia che ha minuziosamente analizzato le azioni poste in essere dai quattro soggetti e culminate in una violenta aggressione perpetrata ai danni di un giovane durante la “Notte bianca” del Carnevale di Manfredonia. La... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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