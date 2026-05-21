Aggredisce passanti e carabinieri | 43enne arrestata

Nella mattinata del 21 maggio 2026, una donna di 43 anni è stata arrestata dai carabinieri in corso Giuseppe Mazzini a Molinella. La donna, italiana, ha aggredito alcuni passanti con comportamenti fisici e verbali, e successivamente ha rivolto attacchi anche ai militari intervenuti sul luogo. L'intervento delle forze dell'ordine si è reso necessario per bloccare le azioni della donna e procedere con l'arresto. L'episodio si è verificato nella zona centrale della cittadina.

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