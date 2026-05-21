Affido e Adozioni Difficili nasce la rete territoriale che sostiene famiglie e minori

È stata creata una rete territoriale dedicata a supportare famiglie e minori in situazioni di difficoltà. L’obiettivo è favorire l’affido e le adozioni di bambini senza punti di riferimento affettivi stabili. La rete si compone di famiglie e cittadini che si rendono disponibili ad accogliere minori in modo temporaneo o permanente. L'iniziativa mira a creare un sistema di sostegno locale, facilitando il collocamento di bambini in contesti più sicuri e stabili.

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