Affido e Adozioni Difficili nasce la rete territoriale che sostiene famiglie e minori
È stata creata una rete territoriale dedicata a supportare famiglie e minori in situazioni di difficoltà. L’obiettivo è favorire l’affido e le adozioni di bambini senza punti di riferimento affettivi stabili. La rete si compone di famiglie e cittadini che si rendono disponibili ad accogliere minori in modo temporaneo o permanente. L'iniziativa mira a creare un sistema di sostegno locale, facilitando il collocamento di bambini in contesti più sicuri e stabili.
Costruire una rete di famiglie e cittadini pronti ad accogliere minori privi di punti di riferimento affettivi stabili. È questo l’obiettivo di “Affido e Adozioni Difficili”, il nuovo progetto promosso dal Consorzio dei Servizi Sociali e Socio-sanitari dell’Ambito territoriale C08, con capofila. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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